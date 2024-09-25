Sagopa Kajmer ile Kamuran Akkor'dan yeni şarkı

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Rapçi Sagopa Kajmer, şarkıcı Kamuran Akkor ile çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayıp, Akkor ile birlikte düet yapacaklarını duyurdu.

Kajmer, fotoğrafa "Müziğimizin nadide seslerinden üstat Kamuran Akkor ile..." notunu düştü.

Sagopa Kajmer ardından paylaşımına gelen yorumlara "Fenalar fenası, sözleri çok kuvvetli ve müzik başka seviye. Umuyorum seveceksiniz" sözleriyle karşılık verdi.

Kamuran Akkor da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli sanatçı dostum Sagopa Kajmer ile çok yakında şahane bir çalışma - şarkıyla siz değerli sevenlerimizin karşısında olacağız. İlk toplantımız ve stüdyo günümüzden kareleri sizlerle paylaşıyor, sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.