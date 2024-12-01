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        Haberler Magazin Sagopa Kajmer'den konserde sigara tepkisi: Yanan sigara atmak nedir? - Magazin haberleri

        Sagopa Kajmer'den konserde sigara tepkisi: Yanan sigara atmak nedir?

        Rapçi Sagopa Kajmer, konserde sahneye sigara atılmasına tepki gösterdi; "Yanan sigara atmak neymiş, geldiğime pişman etmeyin"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 12:42 Güncelleme: 01.12.2024 - 12:42
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          Özellikle son yıllarda sahnede şarkıcılara olan saldırı oldukça arttı. Bunun son kurbanı ise rapçi Sagopa Kajmer oldu.

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          Sagopa Kajmer, verdiği bir konserde sahnede şarkı söylerken bir anda üzerine sigara atıldı.

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          "YANAN SİGARA ATMAK NEDİR?"

          O sırada neye uğradığını şaşıran rapçi, daha sonra "Sigara atmaktan vazgeçin" diyerek seyircileri uyardı.

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          "GELDİĞİME PİŞMAN ETMEYİN"

          Sagopa Kajmer daha sonra "Yanan sigara atmak neymiş, geldiğime pişman etmeyin" diyerek tepki gösterdi.

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