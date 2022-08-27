Sağlıkta şiddeti önlemek için özel güvenliğin etkinliği artacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının engellenmesi amacıyla Türkiye genelindeki 330 sağlık kuruluşundaki 15 bin 536 özel güvenlik görevlisine eğitim vermek için çalışma başlattı.
Başkanlığın, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette çalışan özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim, iş birliği ve koordinasyonunu sağlamak, suçu oluşmadan önlemek, meydana gelen olaylardan genel kolluğun en seri şekilde bilgisi sahibi olmasını sağlamak amacıyla başlatılan Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) uygulaması kapsamında yaptığı denetim ve eğitim faaliyetleri sürüyor.
Uygulamanın birinci aşamasında özel güvenlik izni verilen ve şehir hastanelerinin dışında kalan özel güvenlik izni almış kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarındaki özel güvenlik görevlileri ve genel kolluk personeline eğitim verildi.
Bu kapsamda özel güvenlik görevlileriyle birlikte ilgili genel kolluk personeli arasında KAAN uygulamasıyla oluşturulan ilişki ve iş birliği süreçleri yerinde incelenerek, ihtiyaç duyulması halinde geliştirilmesi yönünde tedbirler alınacak.
Böylelikle hastanelerde görevli özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk personelinin daha koordineli çalışmasıyla, sağlık çalışanlarına yönelik yaşanabilecek şiddet olaylarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Özel güvenlik görevlilerinin daha verimli çalışmaları ve meydana gelebilecek olaylara etkin müdahalede bulunması da hedefleniyor.
"Yerinde İnceleme ve Eğitim" faaliyeti kapsamında 32 ilde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı kadrosunda görevli polis başmüfettişlerince, kalan 49 ilde ise İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerince inceleme ve eğitim yapılıyor.
Şu ana kadar polis başmüfettişlerince 28 ildeki 194 hastanede görevli 4 bin 975 özel güvenlik görevlisi ile İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerince 26 ildeki 63 hastanede görevli 1459 özel güvenlik görevlisine yönelik "Yerinde İnceleme ve Eğitim" faaliyeti tamamlandı.
İŞ BİRLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR
Denetimlerde hastanelerde görevli özel güvenlik görevlileri ile genel kolluğun üst düzeyde entegrasyonu ile iş birliğinin artırılması, gerçekleşen olaylardan genel kolluğun KAAN uygulaması kapsamında ivedilikle bilgilendirilmesi, asayiş birimlerince, sağlık tesislerinde güvenlik kontrollerinin artırılması ve özel güvenlik görevlilerinin güvenlik bilincinin zinde tutulması amaçlanıyor.
Öte yandan, özel güvenlik görevlileri ve genel kolluğa, hastanelerde yaşanabilecek olaylara müdahale tarzı, suçun önlenmesi ve hasta yakınlarıyla iletişim kurulması, güvenlik yapılandırmalarının etkin ve doğru şekilde kurgulanıp kurgulanmadığının değerlendirilmesi ile meydana gelen olaylarla ilgili analizler yapılarak güvenlik tedbirlerinin elde edilen veriler doğrultusunda planlanması hedefleniyor.
Ayrıca sağlık kuruluşlarında kullanılan "Hastane Acil Durum Kod Yapısına" uygun yeni güvenlik konsepti çerçevesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin aldırılması, risk analizleri doğrultusunda hastanelerin güvenlik birimlerinden sorumlu kişilerin bilgilendirilmesi, hastane yönetimlerinin güvenlik süreçlerinde etkin rol almasının sağlanması için çalışmalar devam ediyor.
Yerinde inceleme ve eğitim faaliyetleri kapsamında kalan 27 ildeki 73 sağlık kuruluşuna yönelik çalışmalar sürüyor.
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