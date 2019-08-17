1950'lere kadar birçok insan, uykunun günlük hayatımızın eylemsiz bir parçası olduğunu zannederken bu yargı değişiklik gösterdi ve şimdi uyku sırasında beynimizin oldukça etkin olduğunu biliyoruz. Dahası uykunun beden ve ruh sağlığımızı etkilediğinden de eminiz. Dolayısıyla sağlıklı bir uyku süresi, tüm yaşamımızı etkileyen önemli bir süreç…