SU TESTİ

Bu test saçın ne kadar gözenekli ve sağlıklı olduğunu ölçer. Genetik faktörler, ısı uygulamaları, kimyasal işlemler, sert fırçalama saçın gözenek yapısını etkiler. Test için ilk olarak saçınızın yıkanmış ve temiz olduğundan emin olun. Daha sonra başınızın farklı yerlerinden birkaç tel saç koparın.