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Saç telinizi suya bırakıp bekleyin... Batıyorsa sebebi var! Saçın sağlıklı olduğunu anlamanın pratik 4 yolu!

Saçın sağlıklı olduğunu anlamanın pratik 4 yolu!

Yanlış şampuan kullanımı, hava kirliliği, sağlıksız beslenme, vitaminsizlik ve daha pek çok neden saçların dökülmesine, zayıflayarak kopmasına neden oluyor. Elbette bir uzmana görünmeden saç yapısı hakkında fikir sahibi olabilmek çok zor. Fakat saçın sağlıklı olup olmadığını öğrenmek için pratik yöntemler mevcut. İşte saçın sağlıklı ya da sağlıksız olduğunu ele veren ipuçları!

11.09.2022 - 07:00 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • SU TESTİ

    Bu test saçın ne kadar gözenekli ve sağlıklı olduğunu ölçer. Genetik faktörler, ısı uygulamaları, kimyasal işlemler, sert fırçalama saçın gözenek yapısını etkiler. Test için ilk olarak saçınızın yıkanmış ve temiz olduğundan emin olun. Daha sonra başınızın farklı yerlerinden birkaç tel saç koparın. 

  • Ardından saç tellerini bir bardak suya bırakın. Tamamen sağlıklı saç telleri düşük gözenekli olduğu için su yüzeyinde kalacaktır. Nispeten sağlıklı olanlar biraz aşağı inecektir. Hasarlı olanlar ise yüksek gözenekli olduğundan tamamen batacaktır.

  • SAÇI GÜÇLENDİRMEK İÇİN YAĞLARDAN FAYDALANABİLİRSİNİZ

    Çeşitli saç kremleri ve yağlar kuru ve hasar görmüş saçları güçlendirebilir. Öte yandan saçtaki pH dengesini ayarlamak için elma sirkesi ve aloe vera kullanabilirsiniz. 

  • SAÇ KÖKÜNÜZÜ KONTROL EDİN! 

    Saçınızın genel olarak sağlıklı olup olmadığını anlamak için saç kökünüzü kontrol etmelisiniz. Peki saç kökü nasıl kontrol edilir?

  • Öncelikle birkaç tel saçınızı kökünden koparın. Ya da kökünden dökülmüş saç telinizi inceleyin. Saç telinin kökü normalde ampul şeklinde olmalıdır. Bu nedenle eğer saç kökünüz ampul şeklindeyse endişelenmenize gerek yok! Çünkü sağlıklı saç köklerine sahipsiniz. Ancak kök zayıf görünüyorsa saçınıza bakım yapmanızda fayda olacaktır. 

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