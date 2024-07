Yani "sağlıklı stoklanmış bir buzdolabına ve kilere ihtiyacınız var, böylece evde sağlıklı seçeneklere sahip olursunuz" dedi. Ayrıca yemek hazırlamak için, zamanınız olduğunda büyük porsiyonlarda pilav ve tavuk veya balık yapmanın, böylece yoğun günlerde akşam yemeğiniz hazır olmasının iyi olabileceğini aktardı.

Kaynak: Health, US Department of Agriculture, Medline Plus