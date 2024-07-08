Sağlıklı beslenmeye nasıl geçilir: İşte hayatınızda yapabileceğiniz bazı değişiklikler!
Günümüzün hızlı tempolu yaşamında, sağlıklı beslenmek birçok insan için zorlu bir görev haline gelmiş durumda. Modern hayatın getirdiği yoğunluk, zaman kısıtlamaları ve hızlı tüketim kültürü, sağlıklı yiyecek seçimleri yapmayı zorlaştırıyor. Peki, sağlıklı beslenmeye geçişi kolaylaştırmak için uygulanabilecek yöntemler var mı? İşte, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimsemek isteyenler için pratik ve etkili adımlar...
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Optimum sağlığınızı korumak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri dengeli ve besleyici bir diyet uygulamaktır. Sağlıklı beslenmeye geçmek, yetişkinlerin kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkları uzak tutmasına yardımcı olabilir. Ancak bazen sağlıklı beslenmeye nereden başlayacağınızı bilmek zor olabilir. Haberimizde bazı diyetisyenlerden aldığımız sağlıklı beslenmeye geçme yöntemlerini derledik. İşte, uzun vadede sağlıklı beslenmeyi sürdürmenin yolları...
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1. YAVAŞ BAŞLAMAK
Sağlıklı beslenme yolculuğunuza yeni başladığınızda sağlıklı beslenme hakkında her şeyi bilme olasılığınız düşüktür bu yüzden diyetisyen Trista Best yavaş başlamayı tavsiye ediyor.
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Yani sizi bunaltmayacak şekilde sağlıklı beslenmeye başlamalısınız, diyetinizde bir seferde bir veya iki küçük değişiklik yapmak iyi olabilir. Bunun yanı sıra, her hafta önyargıyla yaklaştığınız bir tane sebzeyi denemek de daha önce sevdiğinizi bilmediğiniz birkaç yeni sağlıklı yiyeceğin hayatınıza girmesini sağlayabilir.
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2. ALIMLARI KAYDETMEK
Diyetisyen Lisa DeFazio’ya göre, yiyecek seçimleriniz konusunda daha dikkatli olmanın bir yolu, kalem kağıtla not almaktır. DeFazio, "Sağlıklı beslenmek istemenizin nedenlerini yazın (kilo vermek, kolesterolü düşürmek, enerjiyi artırmak, ruh halini iyileştirmek, vb.) ve listenizi her gün okuyun." dedi. Ayrıca ihtiyacınız olan tüm besinleri aldığınızdan emin olmak için bir uygulama yardımıyla neyden ne kadar yediğinizi takip etmenin iyi olabileceğini aktardı.
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3. ULTRA İŞLENMİŞ GIDALARI AZALTMAK
Hazır yiyecekler, özellikle iş, aile ve diğer yükümlülükleri bir arada yürütürken kullanışlı olabilir. Ancak diyetisyen Summer Yule’a göre aşırı işlenmiş gıdalar, tek bir pakette birden fazla porsiyon bulunması veya aşırı miktarda sağlıksız içerik bulunması nedeniyle yiyecek alımınızı kontrol etmeyi zorlaştırıyor.
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Ayrıca daha az işlenmiş gıda tüketme önerisi doğranmış ve dondurulmuş sebzeler, konserve fasulye veya kabuklu fıstık gibi ürünleri kapsamıyor; işlenmiş olsalar da, yine de tam gıdalardır. Kast edilen sosis, sucuk gibi şarküteri ürünleri ve paketli abur cuburlardır.
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4. TABAĞI DENGELEMEK
Daha sağlıklı beslenmeye başlamanın bir diğer yolu da tabağınızdaki yiyecekleri düşünmektir. Çeşitli yiyecekler yemeniz çok önemlidir. DeFazio’ya göre meyve ve sebzeler, beslenmenizin temeli olmalı; tabağınızın yarısı sebze olmalı. Yani her öğünde bir porsiyon meyve veya sebzenin yanı sıra, tabağınızda yağsız protein bulundurmak tabağınızı dengeleyebilir.
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5. KARBONHİDRAT VE YAĞI KESMEMEK
Yıllar boyunca kötü bir üne sahip iki yiyecek varsa, şüphesiz bunlar karbonhidratlar ve yağlar olacaktır. Zamanla, bu yiyeceklerin sizin için "kötü" olduğuna dair inanç yaygınlaştı. Ancak DeFazio'ya göre durum böyle değil. "Her öğünde enerji için karbonhidrata ihtiyacınız var, çünkü karbonhidratları kesmek aşırı yeme ve şeker isteklerine yol açar." diye açıkladı DeFazio.
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DeFazio ayrıca öğün başına yaklaşık 1 su bardağı pişmiş nişasta hedefleyebileceğinizi örneğin yulaf ezmesi, pirinç, tatlı patates, kuskus veya makarna tüketebileceğinizi aktardı. Bunun yanı sıra her öğünde fındık ezmesi, avokado veya zeytinyağı gibi sağlıklı yağlardan bir porsiyon aldığınızdan emin olmanızı önerdi.
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6. SU TÜKETİMİNİ ARTIRMAK
Yeterli su içmek vücut sıcaklığınızı düzenlemenize, atıkları işlemenize ve omurganızı ve eklemlerinizi korumanıza yardımcı olabilir. Bu nedenle her gün yeterli su aldığınızdan emin olmak dengeli beslenmenize yardımcı olabilir. Ayrıca aç değilken susuzluktan aç hissetmenizi de engelleyebilir. Su içmekte zorlanıyorsanız limon veya tarçınla tatlandırabilirsiniz. Ayrıca Yule, gün içinde tükettiğiniz soda ve şekerli içecekleri suyla değiştirerek su alımınızı artırmaya başlayabileceğinizi önerdi.
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7. KENDİNİZİ BAŞARIYA HAZIRLAMAK
Sağlıklı beslenmeye başlamanın zor olmasının nedenlerinden biri, bunun zaman ve enerji gerektirmesidir. Bu yüzden hazır yiyecekler, özellikle de bunaldığınızda veya enerjiniz düşük olduğunda çok cazip gelir. DeFazio, pazara veya markete giderek yiyecekleri sağlıklı olanlardan almayı önerdi.
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Yani "sağlıklı stoklanmış bir buzdolabına ve kilere ihtiyacınız var, böylece evde sağlıklı seçeneklere sahip olursunuz" dedi. Ayrıca yemek hazırlamak için, zamanınız olduğunda büyük porsiyonlarda pilav ve tavuk veya balık yapmanın, böylece yoğun günlerde akşam yemeğiniz hazır olmasının iyi olabileceğini aktardı.
Kaynak: Health, US Department of Agriculture, Medline Plus
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