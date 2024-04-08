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        Haberler Ekonomi Turizm Sağlık turizminden 2.3 milyar dolarlık gelir - Turizm Haberleri

        Sağlık turizminden 2.3 milyar dolarlık gelir

        Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin, sağlık turizmi alanında uluslararası kabul gören akreditasyonuna sahip 40 sağlık kuruluşuyla dünyada 7. sırada yer aldığını ve geçen yıl bu alanda 2.3 milyar dolarlık gelire ulaştığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:46
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        Sağlık turizminden 2.3 milyar dolarlık gelir
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, sağlık seyahatleri hızla yaygınlaşırken sağlık turizminin ülke ekonomisindeki katma değerinin artırılması, firmaların uluslararası pazarlara açılması ve rekabet gücünü artırıp markalaşması yönündeki faaliyetlerin desteklendiği aktarıldı.

        Bakanlık desteğiyle hayata geçen, Türkiye'nin sağlık turizmi sektöründeki markasının ve bu markaya bağlı tanıtım stratejisinin yüzü olan "Heal in Türkiye" internet portalında sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren 175 kurumun yer aldığına ve portalda yer almak için yapılan başvuruların her geçen gün arttığına işaret edilen açıklamada, "Türkiye, medikal turist tercihlerine oldukça pozitif katkı sağlayan uluslararası kabul gören akreditasyonuna sahip 40 sağlık kuruluşu ile bu alanda tüm ülkeler arasında 7. sırada yer alıyor. Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere Almanya, Birleşik Krallık, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Afganistan ülkemize en çok sağlık turisti gönderen ülkeler konumundadır." ifadelerine yer verildi.

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        1.4 MİLYON KİŞİ GELDİ

        Açıklamada, 2022'de sağlık hizmet ihracatından 1,9 milyar dolar gelir elde edildiği, 2023'te ülkeye gelen 1,4 milyon sağlık turisti ile bu rakamın 2,3 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

        Geçen yıl sektör temsilcileri tarafından organize edilen 12 ticaret ve alım heyetinin desteklendiğine işaret edilen açıklamada, Berlin ve Londra'da gerçekleştirilen sektörün önde gelen 2 fuarına milli katılım organizasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, bakanlık tarafından sağlık hizmetleri ihracatı alanında faaliyet gösteren firmalara sağlanan desteklere de işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Dünyanın en önemli turizm fuarlarına milli katılım organizasyonu gerçekleştirilerek, sektör temsilcilerinin katılım sağladığı 6 HİSER projesi destek kapsamına alındı. 7 markaya TURQUALITY, 7 markaya da Markalaşma Programı kapsamında destek verilmektedir. Sağlık hizmetleri ihracatı sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza 2023 yılında sağlanan destekler yüzde 281 artışla 733 milyon lira seviyesine yükseldi. Bakanlık olarak ülkemizin küresel sağlık turizminden aldığı payın ve katma değerin arttırılması için sektör paydaşlarıyla koordineli şekilde çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek, küresel bir merkez olması yolunda hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz."

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