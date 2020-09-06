Sağlık çalışanlarını ilgilendiren iki karar

Sağlık Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeye göre, Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, mesai içi çalışılmayan günler kapsamına, görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan personel de dahil edildi.
Ayrıca, aynı yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle, yer veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.
KESİNTİ YAPILMAYACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını bildirdi.
Koca, salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarına ilişkin Twitter hesabında açıklamada bulundu.
Bakan Koca, "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak." ifadesini kullandı.
Kovid-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verileceğini belirten Koca, "Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
VAZİFE MALULLÜĞÜ BEKLENİYOR
Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenenlerden olan sağlık çalışanları, Kovid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesini bekliyor.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç vazife malullüğü hakkında, "Kovid-19 pandemisi ile mücadelede görev alan sağlık çalışanları, son zamanlarda hasta sayısının yeniden artmasıyla tükenmişlik sendromu yaşamaya başladı. Pandemide aktif görev alanlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları büyük bir risk altında görev yapıyorlar. Bu süreçte çok sayıda sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Sağlık çalışanları, Kovid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyorlar" bilgisini aktarmıştı.
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