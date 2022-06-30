RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına tanına ücretsiz Toplu Taşıma hakkı süresi 6 ay daha uzatıldı. Sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 30 Haziran 2022'ye kadar toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek