Sağlık çalışanlarına üç müjde

HABERTURK.COM

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı bir dizi paylaşımda bugün kabul edilen kanun teklifinde sağlıkçılarla ilgili önemli gelişmeleri duyurdu.

MALPRAKTIS DAVALARI HEKİMLERİN KORKULU RÜYASIYDI

Hekimler, görevlerini yaparken, ihmal, hata ya da kusurları ile hastalarına verdikleri zararlar nedeni ile ceza hukuku hükümlerine göre şahsen sorumlu olma anlamına gelen 'malpraktis davaları' yüzünden mesleki çekinceleri ortadan kaldıran kanunla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"HEM HASTANIN HEM DE HEKİMİN LEHİNE"

"Meclis’ten geçti! Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan Malpraktis davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Meclis’te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Malpraktis davalarına karşı getirilen çözümle, sağlık çalışanı, mesleki bilgi ve becerisini, hastasının onayını alarak, fakat kendinden daha emin bir şekilde onun hizmetine sunacak. Sonuç, hem hastanın hem hekimin lehine!

"KASIT YOKSA TAZMİNATI DEVLET ÜSTLENECEK"

Kabul edilen kanunun devam eden malpraktis davalarında da bağlayıcı olduğuna dikkati çeken Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi: Devam eden Malpraktis davaları, yeni kanuni düzenleme kapsamında ele alınacak. Bu davalarda da, sağlık çalışanına ait bir kasıt olmadığı sürece tazminatı devlet üstlenecek.

"ŞİDDET UYGULAYANLAR TUTUKLU YARGILANACAK"

Bakan Koca paylaşımlarında, TBMM'de kabul edilen teklifin sağlıkçılara şiddet uygulayanların tutuklu yargılanacaklarının altını çizerek şunları aktardı: Sağlıkta kasten yaralama suçu işleyenler, yargılama sırasında, hiçbir şey olmamış gibi aramızda dolaşamayacak. Yeni düzenlemeye göre tutuklu yargılanacaklar.Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal indirimi sayılmayacak...

"DÜZGÜN GÖRÜNÜM, İYİ HAL İNDİRİMİ SAYILMAYACAK"

Sağlıkta şiddet uygulayanların hakim karşısına düzgün kıyafetle çıkmalarının bundan böyle indirim sebebi teşkil etmeyeceğine dikkat çeken Bakan Koca, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Devam eden Malpraktis davaları, yeni kanuni düzenleme kapsamında ele alınacak. Bu davalarda da, sağlık çalışanına ait bir kasıt olmadığı sürece tazminatı devlet üstlenecek.

SAĞLIKÇILARIN MAAŞ ÖDEME SİSTEMLERİ VE ÖZLÜK HAKLARI

Bakan Koca, açıklamalarında sağlık çalışanların maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarıyla ilgili olarak da müjde verdi. Koca, "Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemeler, çok yakında Meclis gündemine alınacak" dedi.

DÖNER SERMAYE, EK ÖDEMELER VE TEK BORDRO SİSTEMİ

Sağlıkçılara yapılan sabit ek ödemelerin maaşla tek bordroda merkezi bütçeden ödeneceğini belirten Bakan Koca, uygulamanın herhangi bir kayba yol açmaksızın emekliliğe yansıtılacağını bildirdi. Koca ayrıca döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak. Özverili çalışan hekimlerin, sağlık personelinin ek ödemelerinde artış yapılacağını kaydetti.

3600 EK GÖSTERGE İLE BİRLİKTE EMEKLİLİKTE DÜZENLEME

Sağlık personelinin dört gözle beklediği 3600 Ek Gösterge ile ilgili de bilgi veren Bakan Koca konuyla ilgili olarak şu paylaşımda bulundu: 3600 Ek Gösterge düzenlemesiyle birlikte emeklilikte yeniden düzenleme yapılacak. Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Müjdeleri ile başlayan süreç, Milli İradeyi temsil eden Meclis’te kısa zamanda karşılığını bulacak.