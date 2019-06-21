Tomografi sırasında kavga



Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, Serdivan İlçesinde bulunan Toyota-SA Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesine annelerini getiren M.B. ve Y.B. isimli 2 kardeş, tomografi sırasında personellerin kendileriyle ilgilenmediklerini belirterek tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonrası sıra bekleyen hastalar kaçışmaya başlarken Röntgen Teknisyeni 3 personel ile saldırgan kardeşler arasında arbede yaşandı. Kavga sırasında Sağlık Personeli Mustafa Soyyiğit ve Ayhan Güneri bıçakla yaralandı.

GÖZALTINA ALINDILAR



Saldırganlar kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlilerine de saldırırken o sırada olay yerine giden Hastane Başhekimi Dr. Hayal Uzelli Şimşek de saldırganların hedefi oldu. Başhekimi tehdit eden kardeşlere hastalar ve güvenlik güçlükle engel oldu.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri saldırgan kardeşleri gözaltına alırken sırtından bıçaklanan Mustafa Soyyiğit ve omuzundan bıçaklanan Ayhan Güneri isimli 2 personel ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.