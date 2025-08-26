Habertürk
        Sağlık Bakanlığı atama 2025: Sağlık Bakanlığı'na ikinci etap atamalar ne zaman yapılacak?

        Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin personel alımının ikinci aşaması kamuoyunda büyük bir merakla bekleniyor. İlk etapta 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplamda 19 bin kişinin ataması yapılmıştı. Geriye kalan 18 bin kadro için ise adaylar, Bakanlık'tan gelecek resmi duyuruları dikkatle takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın ikinci etap personel alımları ne zaman başlayacak? İşte, sürece dair en güncel gelişmeler…

        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 17:02 Güncelleme: 26.08.2025 - 17:02
        • 1

          Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin personel alımına yönelik sürecin ilk aşaması Mayıs ayında tamamlandı ve 19 bin sağlık çalışanı görevlerine başladı. Kalan 18 bin kişilik kadro için ise gözler ikinci etap atamalara çevrilmiş durumda. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı son açıklamalarda ikinci etap alımların takvimi ve planlaması hakkında önemli bilgiler aktardı. İşte, ikinci aşama personel alımlarına dair güncel gelişmeler ve tüm ayrıntılar…

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

          Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.

        • 4

          Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;

          Biyolog: 10

          Büro Personeli: 215

          Çocuk Gelişimcisi: 75

          Destek Personeli: 15

          Dil ve Konuşma Terapisti: 44

          Diyetisyen: 74

          Ebe: 1.280

          Fizyoterapist: 121

          Gerontolog: 6

          Hemşire: 7.597

          İş ve Uğraşı Terapisti: 27

          Odyolog: 17

          Perfüzyonist: 25

          Psikolog: 30

          Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

          Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

          Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

          Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

          Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

          Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

          Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

          Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

          Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132

          Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

          Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

          Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

          Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

          Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

          Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

          Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

          Sosyal Çalışmacı: 67

          Tekniker: 235

          Teknisyen: 273

          Sürekli işçi: 3.658

