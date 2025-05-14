Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı! KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı tercih yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları duyuruldu. KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Hemşire, diyetisyen, büro personeli, sağlık teknikeri, teknisyen ve tıbbi sekreter gibi kadrolarda alım yapacak olan Bakanlık, 15.342 sözleşmeli personel alımı için tercihler 8 Mayıs'ta sona ermişti. Peki KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
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KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları için geri sayımı sona ermiş oldu. ÖSYM KPSS 2025/4 tercih (yerleştirme) işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştiriliyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları nasıl sorgulanır?
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SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sağlık Bakanlığı 2025/4 tercihleri 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00’da başladı ve 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erdi. KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuç tarihi açıklandı. KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada;
"KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
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02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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