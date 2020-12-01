Sağlık Bakanlığı personel alımı için ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre tercihler alınacak ardından atamalar yapılacak. Adayların ÖSYM KPSS 2020 tercih kılavuzunu detaylı bir şekilde incelemesi ve koşulları taşıdığı alanlara göre tercih yapması gerekiyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu....

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖSYM KPSS 2020 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLA

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklamada "Adaylar tercihlerini, 01 - 07 Aralık 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir." denildi.

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri bilgi verdi:

"Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzuna saat 11.00'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 01 - 07 Aralık 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."