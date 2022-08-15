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Sağlık Bakanlığı personel alımı e-Devlet başvuru ekranı: 27 bin sağlık personeli alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor, branş, kadro dağılımı nasıl olacak?

Geri sayım! Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru ekranı açıldı mı, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları gündemdeki yerini koruyor. 27 bin personel alımı yapılacağını duyuran Sağlık Bakanlığı'nda açık poziyonlara başvurmak isteyen adaylar için gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yapılacak 27 bin personel alımı için geri sayım başladı. İşte detaylar...

15.08.2022 - 08:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • 27 bin vatandaş için iş imkanı sağlayacak olan Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin detaylar netlik kazandı. Cumhurbaşkanı kararları sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda branş dağılımı açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, koşulları neler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI BELLİ OLDU

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

  • SAĞLIK PERSONELİ BRANŞ DAĞILIMI

    Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

    BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

    Başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Ancak Mart ayında yapılan 10 bin personel alımı başvuru şartları şöyle açıklanmıştı;

    7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

  • 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır. Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

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