SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLARI NEDİR?

Ancak Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların önümüzdeki temmuz ağustos ayında başlaması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

36 bin sağlık personeli alımının yıl sonuna kadar yapılması bekleniyor. Başvuru sürecinin ardından yerleştirme işlemi gerçekleşecek. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.