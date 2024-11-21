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        Haberler Bilgi Magazin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru takvimi

        Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        Sağlık Bakanlığı sözleşmeli 36 bin sağlık personeli alımına ilişkin karar, hatırlanacağı gibi geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yayımlanan karar, "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? sorularını gündeme taşıdı. İşte 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro branş dağılımına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 20:21 Güncelleme: 21.11.2024 - 23:21
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        • 1

          Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımında yaşanan son dakika gelişmeleri atama bekleyen sağlıkçılar tarafından yakından takip ediliyor. Personel alımına ilişkin kılavuzun yayımlanmasının ardından, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro branş dağılımı gibi bilgilerin netlik kazanması bekleniyor. Peki, "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı kadro branş dağılımı nasıl olacak?" İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları...

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SON DURUM

          Nisan ayında 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

          Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLARI NEDİR?

          Ancak Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların önümüzdeki temmuz ağustos ayında başlaması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

          36 bin sağlık personeli alımının yıl sonuna kadar yapılması bekleniyor. Başvuru sürecinin ardından yerleştirme işlemi gerçekleşecek. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

        • 4

          SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

          Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

          İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı şöyle olacak;

        • 5

          SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

          1 diyetisyen,

          9 ebe,

          2 hemşire,

          25 sağlık memuru,

          1 sağlık teknikeri,

          3.498 tabip,

          32.464 uzman tabip.

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