657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan KPSS 2021/10 tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin 10.348'i hemşire, 1.600'ü ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni ve teknikleri olacak. Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvurusu yapacak vatandaşlar son başvuru gününü merak ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihleri ve detaylar

SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'na başvuracak adaylar tercihlerini 16 - 22 Aralık 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek. Başvurular 22 Aralık 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

2021 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih işlemleri KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzu kurallarına göre yapılacak. Sağlık Bakanlığı KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (25,00 TL) yatıracaklar. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 23 Aralık 2021 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 23 Aralık 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için

yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacak. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecek.

2021 KPSS 2021/10 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.