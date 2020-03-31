Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları merak konusu oldu. KPSS puanına göre 18 bin sağlık personelinin alımı yapılacağı duyurulmasının ardından başvurular ÖSYM tarafıdan yapılmaya başlandı. Adaylar 1 Nisan'a kadar tercih işlemlerini yapabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

11.000’i Hemşire, 1.600’ü Ebe ve 4.687’si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sayfasında yayınlanacak. Detaylar gelir gelmez haber sayfamızda da olacaktır.