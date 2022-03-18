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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve branş dağılımı: 2022 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve branş dağılımı: Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci başladı. Bakan Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde 20 bin personel alınacağının müjdesini vermişti. Sağlık Bakanlığı bünyesine alınacak personellerin 10 bini sağlık personeli ve 10 bini işçi alımı olarak kadroya dahil edilecek. Tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla birlikte 'Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?' soruları araştırılmaya başlandı. İşte, Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuru ekranı...

18.03.2022 - 10:23 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve branş dağılımına dair bilgiler merak konusu oldu.  Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; 5 bin 175'i hemşire olmak üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Sözleşmeli sağlık personeli başvuruları 15-22 Mart tarihleri arasında ÖSYM üzerinden gerçekleştirilirken sürekli işçi alımı başvuruları ise 15-21 Mart tarihleri arasında İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. KPSS 2022/5 tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorularına yanıt aradı. İşte, Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuru ekranı...

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

    KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.

    ÖSYM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  • SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 10 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK!

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Adaylar tercihlerini, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 22 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL AIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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