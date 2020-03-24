24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 ne zaman? sorusu başvuru yapacak vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarafından dün akşam yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine 32 bin yeni personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. İşte 32 bin atamaya dair detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 32 BİN ATAMA NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 32 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Koca yaptığı açıklamada “32 bin personeli de en hızlı şekilde önümüzdeki bir hafta içerisinde almak üzere hızla bir organizasyon içindeyiz. Şu dönemde, başka sektörle ilgili birtakım yaklaşımlar olabilir. Onu Sayın Maliye Bakanımız açıklar” ifadelerine yer verdi. İşte açıklamanın tamamı...
“Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak”
Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içinde olduklarının altını çizen Koca, şunları söyledi:
"Ek ödeme için Sayın Maliye Bakanlığımızın bugün itibarıyla bu anlamda onayladığı tavandan yani performans uygulaması var. Bu dönem performans uygulamasını devre dışı bırakıyoruz. Tavandan bu performansı vermeyi bugün itibarıyla, Maliye Bakanlığımız onayladı. 32 bin personeli de en hızlı şekilde önümüzdeki bir hafta içerisinde almak üzere hızla bir organizasyon içindeyiz. Şu dönemde, başka sektörle ilgili birtakım yaklaşımlar olabilir. Onu Sayın Maliye Bakanımız açıklar."
"32 bin personel alımı yapılacak"
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeye ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:
"Ek ödeme için Sayın Maliye Bakanlığımızın bugün itibarıyla bu anlamda onayladığı tavandan yani performans uygulaması var. Bu dönem performans uygulamasını devre dışı bırakıyoruz. Tavandan bu performansı vermeyi bugün itibarıyla, Maliye Bakanlığımız onayladı. 32 bin personeli de en hızlı şekilde önümüzdeki bir hafta içerisinde almak üzere hızla bir organizasyon içindeyiz. Şu dönemde, başka sektörle ilgili birtakım yaklaşımlar olabilir. Onu Sayın Maliye Bakanımız açıklar."
HANGİ BRANŞTA, KAÇ KİŞİ ALINACAK?
Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımının hangi branşlarda ve kaç kişi alınacağı henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.
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