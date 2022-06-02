Sağlık Bakanlığı Basın Müşaviri Gözde Kirişçioğlu dünya evine girdi

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Sağlık Bakanlığı Basın Müşaviri Gözde Kirişçioğlu, iş insanı Orçun Apay ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini eski Başbakan Binali Yıldırım ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Düğüne çok sayıda milletvekili, bakanlık çalışanı ve medya mensubu katıldı.