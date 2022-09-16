Sağlık Bakanlığı'na geçiş için hekimlerden rekor talep

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Yılın 3. dönemi ilk defa ve yeniden atama kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın."