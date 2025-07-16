Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin sağlık personeli alımına ilişkin sürecin ilk aşaması Mayıs ayında tamamlanmış, bu kapsamda 19 bin personel görevine başlamıştı. Kalan 18 bin kişilik kadro için ise ikinci etap atamalar büyük bir merakla bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun ikinci etap alımlara ilişkin tarih bilgisini kamuoyu ile paylaşarak sürecin netleşmesini sağladı. Peki, ikinci etap 18 bin personel ataması ne zaman yapılacak? İşte sürece dair en güncel bilgiler ve detaylar...