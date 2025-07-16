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        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel ataması ne zaman yapılacak? Bakan Memişoğlu'ndan atama açıklaması geldi

        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel ataması ne zaman yapılacak? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama geldi

        Sağlık Bakanlığı'nın toplam 37 bin personel alımına yönelik süreci yakından takip eden vatandaşlar, ikinci etap atamalarla ilgili gelişmeleri merakla bekliyor. İlk aşamada 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçinin ataması tamamlanarak toplam 19 bin kişilik alım süreci sona erdi. Geriye kalan 18 bin kişilik kadro için ise gözler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Bakan Memişoğlu'nun sürecin işleyişine dair yaptığı son değerlendirmeler, ikinci etap atamanın ne zaman gerçekleşeceğine dair beklentileri artırdı. İşte, ikinci aşamaya ilişkin son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 17:28 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:28
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        • 1

          Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin sağlık personeli alımına ilişkin sürecin ilk aşaması Mayıs ayında tamamlanmış, bu kapsamda 19 bin personel görevine başlamıştı. Kalan 18 bin kişilik kadro için ise ikinci etap atamalar büyük bir merakla bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun ikinci etap alımlara ilişkin tarih bilgisini kamuoyu ile paylaşarak sürecin netleşmesini sağladı. Peki, ikinci etap 18 bin personel ataması ne zaman yapılacak? İşte sürece dair en güncel bilgiler ve detaylar...

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

          Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.

        • 4

          Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;

          Biyolog: 10

          Büro Personeli: 215

          Çocuk Gelişimcisi: 75

          Destek Personeli: 15

          Dil ve Konuşma Terapisti: 44

          Diyetisyen: 74

          Ebe: 1.280

          Fizyoterapist: 121

          Gerontolog: 6

          Hemşire: 7.597

          İş ve Uğraşı Terapisti: 27

          Odyolog: 17

          Perfüzyonist: 25

          Psikolog: 30

          Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

          Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

          Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

          Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

          Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

          Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

          Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

          Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

          Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132

          Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

          Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

          Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

          Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

          Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

          Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

          Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

          Sosyal Çalışmacı: 67

          Tekniker: 235

          Teknisyen: 273

          Sürekli işçi: 3.658

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