Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonucu asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama 2025: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilecek 2.764 sürekli işçi alımı için kura çekimi tamamlandı. 12 Kasım'da Ankara Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura, Bakanlığın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. Temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarına yapılacak alım için asil ve yedek adaylar belirlendi. Bu noktada Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu asil ve yedek isim listesi araştırmaları hız kazandı. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 07:15 Güncelleme: 14.11.2025 - 07:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sağlık Bakanlığı bünyesine 2.764 sürekli işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, alımların doğrudan noter kurasıyla yapılacağı belirtilmişti. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı olarak 12 Kasım'da gerçekleştirildi. Kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde ayrı oturumlarda yapıldı. Her oturumda, birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar belirlendi. Çekiliş tamamlanır tamamlanmaz Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi araştırmaları başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama ekranı!

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONA ERDİ

          Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

          Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda yapılan kura çekimi, canlı olarak yayınlandı.

          Kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde ayrı oturumlarda yapıldı. Her bir oturumda, başvuru sahipleri arasından birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar kurayla belirlendi.

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN KAYDI NEREDEN İZLENİR?

          Başvuru sahipleri, kura çekilişini Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak izleyebildi.

          Kuraya ayrıca katılımcı alınmadı.

          SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla erişime açıldı.

          Başvuru sahipleri, kura sonuçlarına https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler.

          SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 764 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

          1948 temizlik görevlisi,

          572 silahsız güvenlik görevlisi,

          244 klinik destek elemanı

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Hegseth: Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlatıyoruz
        Hegseth: Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlatıyoruz
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Habertürk Anasayfa