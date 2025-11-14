Sağlık Bakanlığı bünyesine 2.764 sürekli işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, alımların doğrudan noter kurasıyla yapılacağı belirtilmişti. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı olarak 12 Kasım'da gerçekleştirildi. Kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde ayrı oturumlarda yapıldı. Her oturumda, birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar belirlendi. Çekiliş tamamlanır tamamlanmaz Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi araştırmaları başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama ekranı!