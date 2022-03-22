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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi 2022: Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları için personel ve işçi alımı başvuruları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kontenjan bilgilerine göre başvuru yapmak isteyen adaylar Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM kılavuzunu araştırıyor. İşte başvuru detayları...

22.03.2022 - 11:29 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuruları 15 Mart itibarıyla başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile birlikte Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı ile ilgili başvuru şartları belli oldu, ÖSYM başvuru kılavuzu yayımlandı. 

    Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Sağlık Bakanlığı başvurular ile ilgili detayları da duyurdu. İşte merak edilenler...

  • SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuruları 15 Mart tarihi itibarıyla başlamıştı. Başvurular 22 Mart günü yani bugün saat 23:59’a kadar yapılabilecek.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir duyuru yayınlanmadı. Son atamalarda tercihler 16-22 Aralık 2021 tarihinde alınmış, sonuçlar ise 27 Aralık’ta açıklanmıştı.

    Sonuçlar adayların T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme bilgileri ve sonuçları kamuoyuna açıklandıktan sonra  ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçlaro adaylara veya kurumlara belge ile gönderilmeyecektir.

    Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar ise atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvurarak atanmak için gerekli evrakları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden öğreneceklerdir.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar tercihlerini, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

    Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

    SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • TAŞRA TEŞKİLATLARI İÇİN DE 10 BİN SÜREKÇİ İŞÇİ ALINACAK!

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı için başvuracak adaylar işçi alımı ilanına Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden ulaşabilecek ve başvurular 15-21 Mart tarihlerinde bu adres üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

    Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türleri ve mesleklerde alımlar il düzeyinde karşılanacak ve başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

    Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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