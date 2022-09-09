Sağlık Bakanlığı tarafından Ağustos'ta ön başvuruları alınan 13 bin 163 hekimin yerleştirme sonuçlarının belirleneceği Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kura çekiminin ne zaman, saat kaçta olduğuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi canlı yayın nasıl, nereden izlenir? İşte 2022 DHY kura çekimi ayrıntıları...

Sağlık Bakanlığı 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği kura çekimi 9 Eylül Cuma günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek. Çekiliş Sağlık Bakanlığı'nın resmi Youtube kanalından canlı olarak aktarılacak.