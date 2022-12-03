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Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin sağlık hizmetlerini Avrupa ülkeleriyle kıyasladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere ve Fransa'nın sağlık sistemiyle Türkiye'nin sağlık sistemini karşılaştırırken, Türkiye'nin sağlık sisteminin dünyanın gözünde tüttüğünü ifade etti.

Giriş: 03.12.2022 - 23:41 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin sağlık hizmetlerini Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık sistemine övgü
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AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de muayene olmak için bekleyen 7,1 milyon kişi olduğunu, Fransa'da 15 milyondan fazla insanın pratisyen hekime ulaşmakta zorluk yaşadığını belirterek, "Türkiye'de, sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayısı 945 bin. Yılın 10 ayında aile hekimliklerimizde 248 milyon 335 bin muayene yapıldı. Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783. Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından Türkiye, İngiltere ve Fransa'nın sağlık sistemine ilişkin bazı verileri paylaştı.

Avrupa medyasına göre, İngiltere'de muayene olabilmek için bekleyen 7,1 milyon kişi bulunurken Türkiye'de sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayısının 945 bin olduğunu söyleyen Koca, şunları kaydetti:

"Avrupa medyasına göre, Fransa'da 15 milyondan fazla insan, pratisyen hekime ulaşmakta zorluk yaşıyor. Türkiye'de, yılın ilk 10 ayında aile hekimliklerimizde 248 milyon 335 bin muayene yapıldı. Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783. Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor."

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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