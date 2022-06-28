DHA

Sağlık Bakanı Koca, "Yeni Malpraktis Yasasını hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığım bir cümle çarpıtıldı" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada hekimlerle yaptığı toplantıda kullandığı bir cümlenin çarpıtıldığını belirterek, "Yeni Malpraktis Yasasını hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığım bir cümle çarpıtıldı. 'Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz' cümlesi yasayı gerektiren süreci tarif ediyor. Gerçek videoda. Çarpıtma ise kasta girer" ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.