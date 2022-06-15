Sağlık Bakanı Koca ambulans şoförüyle görüştü

AA

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şoför arkadaşımız arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra aracıyla bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı." ifadesini kullandı.

Kimliği açıklanmayan şoförün, ambulansla Sağlık Bakanlığı önüne gelerek, taşıdığı bir hastayı bazı hastanelerin kabul etmediği iddiasıyla Sağlık Bakanı Koca ile görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi.

NE OLDU?

Dün Sağlık Bakanlığı önünde kendisini ambulansa kitleyen ambulans şoförü, “Oksijen tüplerini açtım, Sağlık Bakanı buraya gelmezse ambulansı patlatırım” demişti.

Sağlık çalışanı, kendisini ikna etmeye gelenlere megafonla seslenerek, onkoloji hastası için 3 saat hastane aradığını söylemişti.

Daha sonra ikna edilen ambulans şoförü, eylemini sonlandırmıştı.