AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimler için kaleme aldığı mektupta, ekonomik açıdan adil, malpraktis davalarının tehdit olmaktan çıkarıldığı, şiddete karşı caydırıcılığın artırıldığı düzenlemeleri amaçladıklarını belirterek, "Devletimizin sizler için en iyisini yapma kararlılığından emin olun." mesajını paylaştı.

Bakan Koca, 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde, Türkiye genelindeki tüm hekimlere ve sağlık hizmeti çatısı altında birleşen 39 meslek grubundaki çalışanlara mektup gönderdi.

Hekimlere yönelik mektubuna, "Zor zamanlarda hekimlik yapan ve bir taraftan mesleğinin gereklerini yerine getirmeye çalışırken öte yandan hekimlik hizmetinin daha iyi şartlarda yapılabilmesi için düşünen bütün arkadaşlarıma içten selam ve saygılarımı sunuyorum." ifadeleriyle başlayan Koca, hekimlik mesleğini layığınca yüceltmeye yönelik her samimi çabadan faydalandıklarını vurguladı.

Kovid-19 salgınının, yaygın mücadele isteyen bir hastalığın sonuçları dışında, bütün toplumları, sosyal psikolojileri ve ekonomileri başta olmak üzere birçok yönden sarstığına işaret eden Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu dönemde, meslek grubu olarak, en ağır fedakarlıkları gösteren, toplumların da hayranlığını ve saygısını kazanan kesim bizler olduk. Pandemi, hekimlerin, tüm sağlık çalışanlarının ölümle hayat arasındaki o sınır çizgisinde, insandan yana eşsiz bir çaba sarf ettiğini gözle görünür kıldı. Bizleri ve eşsiz tıp mesleğini yücelten performansı sağlık çalışanları olarak hep birlikte gösterdik."

"TAKIM RUHUNUN KORUNMASI HER ZAMAN ÖNEMLİDİR"

Bakan Koca, salgınla mücadelede, tüm bireyselliklerin üzerinde takım ruhuyla hareket edildiğini, bu ruhun korunmasının her zaman önemli olduğunu belirtti.

Ekip uyumu konusunda hekimlerin rolünün inkar edilemeyeceğine, bazı durumlarda tıbbi müdahalenin adeta müzikal bir uyum gerektirdiğine dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"Bugün hekimliğin saygınlık kaybına uğradığını hocalarımızdan tıbbiye öğrencilerine kadar çoğu kişi ifade ediyor. Fakat unutulmamalı: Tarihi insanlık kadar eski olan tıp ve toplumun halen nadide insanı olan hekim, temelde değer kaybına uğramış olmadığı için bu saygınlık kaybı geçicidir. Hayatla ölüm, hastalıkla sağlık arasında sıkışan bir insan, hekimine ve tıp bilimine gerekli saygıyı gösterecektir."

"HEKİMLER OLARAK HASTANIN ARACI KILINMASINDAN KAÇINMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hekimlik bize, sadece tahsil yoluyla toplum içinde statü sağlayan mesleklerden biridir. Biridir diyorum ama bir ikincisini bilmediğimi de itiraf etmeliyim. Bu statü bizleri bazı teamüllerle sınırlar. Örneğin, haklarımız, taleplerimiz konusunda geliştireceğimiz dilin, tutumdaki üslubun mesleğin doğasıyla örtüşmesi gerekir." görüşünü paylaştı.

Mesleğin doğasının hastaları da gözetmeyi içerdiğini belirten Koca, "Çünkü ihmal edilen hastanın, tarafları kimler olursa olsun, çözüm aranan sorun sebebiyle nesneleştirilmiş ve üzerinden mesaj verilen kişi konumuna düşürüldüğünü herkes bilir. Hasta da bilir. Biz, hekimler olarak, hastanın bu şekilde aracı kılınmasından kaçınmalıyız. Bir meslektaşınız olarak görüşüm budur." ifadesini kullandı.

"DEVLETİMİZİN SİZLER İÇİN EN İYİSİNİ YAPMA KARARLIĞINDAN EMİN OLUN"

Bakan Fahrettin Koca, mektubunda, sağlık çalışanlarının haklarıyla ilgili yürütülen son çalışmalara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mevcut koşullarda ülkemizde hekimlik yapmanın zor tarafları olduğunu biliyorum. Sorunların, aşılması zor değil, aşılması kolay sorunlar olduğuna, gerekli emeğin sarf edildiğine inanmanızı istiyorum. Temel amaçlarımız, ekonomik açıdan adil bir düzenleme, malpraktis davalarının hekimlere tehdit olmaktan çıkarılması, artan şiddet olaylarına karşı caydırıcılığı daha yüksek bir yasal çerçeve ve emeklilikte hekimlerin yargı mensuplarına benzer haklara sahip olabilmeleridir. Devletimizin sizler için en iyisini yapma kararlılığından emin olun."

KOCA, HEKİMLER İÇİN OLUŞTURDUĞU MAİL ADRESİNİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Koca mektubuna, "14 Mart Tıp Bayramı'mızı yürekten kutluyorum. Mesleğinizde ve görev yaptığınız kurumda her birinize mutluluklar diliyorum." sözleriyle son verdi.

Koca, ayrıca hekimlerin kendisine doğrudan yazması gereken durumlar için oluşturduğu "dr.fahrettinkoca.sahsen@gmail.com" mail adresini de paylaştı.