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        Haberler Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cizre Devlet Hastanesine ilişkin iddiaları yalanladı - Gündem haberleri

        Sağlık Bakanı Koca, Cizre Devlet Hastanesine ilişkin iddiaları yalanladı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan 'Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı' iddiası asılsızdır." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 21:45 Güncelleme: 13.01.2024 - 22:00
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        Bakan Koca'dan yalanlama
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        Bakan Koca, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan 'Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı' iddiası asılsızdır. Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sosyal medyadaki iddiaların maksadı açıktır. Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır."

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        #cizre hastanesi
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