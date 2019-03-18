Türkiye'nin beslenme haritası çıkarıldı. Peki bu haritada neler var? Türkiye nasıl besleniyor? Kimler yemeğin tadına bakmadan tuz atıyor? En çok hangi ekmek tercih ediliyor? Haftada kaç kez patates kızartması tüketiliyor? En sağlıklı yemeklere sahip bölgeler nereler? Beslenme Haritası sonuçları, Sağlık Bakanlığı tarafından Mayıs 2019 tarihinde paylaşılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beslenme haritasıyla ilgili detayları Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu ile paylaştı. Bakan Koca, Ankara'dan Konya'ya giden yüksek hızlı tren yolculuğu sırasında kendi beslenme düzenini ve "asla hayır" diyemediği yiyecekleri de söyledi.

"ANNEMİN MANTISINA 'HAYIR' DİYEMİYORUM"

Beslenmesine dikkat ettiğini söyleyen Bakan Koca, "Sabah kahvaltı yapmaya dikkat ediyorum. Öğlen yemeğinde hafif bir şeyler yemeğe dikkat ediyorum. Akşam mümkün mertebe 7'yi geçirmeden yemeğe gayret ediyorum" dedi. Tuz ve şeker tüketiminde hassas olan Bakan Koca, "Asitli içecek, cips öyle bir alışkanlığım yok. Şekerli yiyecekleri genelde tüketmemeye, gazlı içeçekleri hiç tüketmemeye çalışıyorum. Tuzu da tüketmemeye gayret ediyorum" diye ekledi..

"Vazgeçemediğiniz bir yemek var mı" sorusuna da cevap veren Koca, "Annemin mantısına hayır diyemiyorum. Hekimliği bir kenara bırakıyorum. Hem annemin hatrı hem de mantıya düşkünlüğümüz, reddetmemizi engelliyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN BESLENME HARİTASI HAZIR

Türkiye'nin beslenme alışkanlığını gözler önüne serecek bir harita hazırladıklarını söyleyen Koca, sonuçları Mayıs ayında açıklayacaklarını belirtti.

6 ay süren bu araştırmayla Türkiye’de 15 yaş üstü vatandaşımızın beslenme alışkanlıkları tespit edildi. 81 ilde, TÜİK tarafından örneklem belirlendi. Çalışmaya katılanlar aile hekimleri tarafından davet edilerek aç karnına kan alındı ve Halk Sağlığı laboratuvarlarında analiz edildi. Bu kanda şeker, yağ, vitamin değerlerine bakıldı. Boy ve kiloları ölçüldü. Sonrasında 24 saat boyunca nasıl beslendiklerine dair anket yapıldı. Bu anket, 15 gün sonra telefonla tekrarlandı. 6 ay kadar süren araştırmayı tamamen bakanlığımız hekimleri, hemşireleri ve diyetisyenleri yürüttü.

PEKİ TÜRKİYE'NİN BESLENME HARİTASI NE ANLATIYOR?

Türkiye'nin beslenme haritasında yer alan bilgiler şöyle:

Kadınlarda Obezite Oranı: %41

Kadınlarda Obezite Artış Oranı: %0

Erkeklerde Obezite Oranı: % 26

Erkeklerde Obezite Artış Oranı: %6

Diyabet artış Hızı: % 0.2 azaldı

Hareketsiz Nüfus Oranı: % 56'dan % 42.4'e indi

TOPLUMUN YÜZDE 11'İ YEMEĞİN HADINA BAKMADAN TUZ ATIYOR

Ancak bu oranlar bakanlığa göre hala yüksek. Obezite konusunda da konuşan Bakan Koca, "Toplumun 3'te 1'i obez, 3'te bir fazla kilolu. Giderek birçok hastalığı tetikleyen bir unsur. Biz bununla sadece obeziteyi değil, beslenme yetersizliğini de görmüş olacağız" dedi.

Beslenme haritasında Türkiye'nin tuz ve şeker tüketimine ilişkin alışkanlıklar da yer aldı. Koca, "Yemeğin tadına bakmadan tuz dökenlerin oranı yüzde 11 bazen dökenlerin oranı yüzde 14 dökmeyenlerin oranı yüzde 75 oranında. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günde 5 gramı geçmemesi gerekiyor.

TÜRKİYE, BEYAZ EKMEK VE PATATES KIZARTMASINDAN VAZGEÇEMİYOR

Beslenme haritasında ekmek ve kızartma tüketimi de dikkat çekiyor. Sonuçlara göre beyaz ekmek hala en çok tüketilen ekmek çeşidi. Tüketilen ekmeklerin yüzde 72.1'i beyaz; yüzde 15'i tam tahıllı, çavdarlı ya da kepekli; yüzde 9.4'ü ise yufka ve benzeri mayasız ekmekler... Diğer bir vazgeçilmesin yiyecek olan patates kızartmasına bakıldığında; haftada 2-3 kez ve hatta daha fazla yeme oranı yüzde 26.

Bakan Koca, haritanın bölge bölge beslenmeleri de göstereceğini belirtti. Özellikle Ege ve Karadeniz'in yöresel yemeklerinin daha sağlıklı olduğunu ekledi.