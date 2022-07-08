Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 50 yaş üstü ve risk gruplarına hatırlatma dozu uyarısı! Sağlıkçılar ile ilgili yapılacak iyileştirme için tarih verildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bakan Koca mesajında Konya'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya ile ilgili olarak, "Sağlıkta şiddet sorunuyla mücadelemiz uzun bir süredir devam ediyor. 12 Mayısta çıkan Sağlıkta Şiddet Yasası, bu suçları affı olmayacak yere koydu. Teröre karşı verdiğimiz sınavı, hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Devlet iradesi, bütün gücüyle yanımızdadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca mesajında son aşıları üzerinden 6 ay geçen 50 yaş üstü ve risk gruplarının hatırlatma dozu aşı olmaları uyarısında bulundu. Sağlık personeliyle ilgili yapılacak iyileştirmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Arkadaşlarımız için yapılan iyileştirmeler, 15 Ağustosta herkesçe gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

Aziz vatandaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yarın Kurban Bayramı. Bayrama buruk giriyoruz.



Çarşamba günü Konya Şehir Hastanesinde işlenen cinayet derin üzüntülere yol açtı. Memleketimizin nadide bir evladı, kalp doktoru Ekrem Karakaya, canice hayattan koparıldı. Dün cenaze törenine katılmak üzere memleketi Kayseri’deydim. Tanıyan herkes onun milletine yürekten bağlı, mütevazı ve kendini hastalarına adamış, örnek bir hekim olduğuna şahitlik ediyor.

"TAMAMEN YANLIŞ VE BU HALİYLE İNSANLIK DIŞI"



Fakat dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Gözü dönmüş katil zanlısı, Dr. Ekrem’in bir hastasının oğlu ve elimizdeki bilgilerden hastasının ölümünden doktoru sorumlu tuttuğu anlaşılıyor. Ucu cinayete varabilen bu gibi tutumlar tamamen yanlış; olaydaki haliyle, insanlık dışıdır. Hekim, ancak tıbbın gereğini ve elinden geleni yapabilir, sonuç kimsenin mutlak iradesi altında değildir.



Sağlıkta şiddet sorunuyla mücadelemiz uzun bir süredir devam ediyor. 12 Mayısta çıkan Sağlıkta Şiddet Yasası, bu suçları affı olmayacak yere koydu. Teröre karşı verdiğimiz sınavı, hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Devlet iradesi, bütün gücüyle yanımızdadır.



50 YAŞ ÜSTÜ VE RİSK GRUBUNA HATIRLATMA UYARISI

Covid yeniden gündeme gelmeye başladı. Omicron varyantına bağlı vakalar, başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Sorunu alt etmekte tecrübe sahibiyiz. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz. Bugünlerde sıkıntılarımız, üzüntülerimiz var. Birbirimizi anlayarak, birbirimize güvenerek sıkıntıları aşacağız. Emin olun. Bir tek, can kaybıdır ki o, telafi edilemez.

SAĞLIK PERSONELİNİ İÇİN KRİTİK TARİH 15 AĞUSTOS



Sağlıkta, çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız, salgından bu yana ağır şartlarda yıprandı; bunu siz de takdir edersiniz. Arkadaşlarımız için yapılan iyileştirmeler, 15 Ağustosta herkesçe gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz. Önemli işlerin başında karar, devamında ısrar, neticesinde memnuniyet ve huzur vardır. Bu neticeye birlikte çok yaklaşmış bulunuyoruz.

Bu inanç ve düşüncelerle, Kurban Bayramınızı kutluyorum. Her birinize, saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

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