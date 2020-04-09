Sağlık Bakanlığı'nın, koronavirüs salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için hazırladığı, 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti. İzolasyon bölgesini terk edenlerin cep telefonlarına, "İzolasyon bölgenizin dışına çıktığınız tespit edildi. Herkesin iyiliği için lüften evinizde kalmaya devam edin" mesajı gönderildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde gözlem altında olması gerekenleri dijital bir yöntemle takip edeceklerini duyurmuştu. Bakanlığın, bu kapsamda evde izolasyon altında olanların takibi ve gerektiğinde uyarılabilmesi için hazırladığı 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' bugün hayata geçti. Bugün evde olması gerektiği halde dışarıya çıkanların cep telefonlarına, "İzolasyon bölgenizin dışına çıktığınız tespit edildi. Herkesin iyiliği için lüften evinizde kalmaya devam edin" mesajı gönderildi. Bu mesajın, koronaviürs testi pozitif olanlar ve onların temaslılarının dışında, kronik rahatsızlığı olduğu halde evinden çıkanlara da gönderildiği belirtildi. Uygulama kapsamında uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumunun emniyet birimleriyle paylaşılacağı, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanmasının sağlanacağı belirtildi. Ayrıca yol kontrolü yapan emniyet ekipleri de kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

KORONAVİRÜS YAYILIMININ ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR

Proje, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındı. Proje kapsamında pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor.

Covid-19 salgını ile mücadelede çok etkili bir araç olacak projeyle bulaşının büyük oranda azaltılması hedefleniyor. Kişinin sadece kendisinin değil yakınlarının ve toplum sağlığının güvenliği için de önemli olan proje ile karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliği gözlemlenebilecek, salgının yayılmasını önleyici analizler yapılabilecek. Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan benzer projeler, Covid-19 ile mücadelede önemli kazanımlar sağlanmasına imkan veriyor. Proje kapsamında elde edilen veriler, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve salgın riski sona erdiği tarihte imha edilecek. Verilerin başka bir hiçbir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak ve sistemin güvenliği sıkı bir şekilde kontrol edilecek.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN VİDEOLU PAYLAŞIM

Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile amaçlanan nedir? RaptiyeKoronavirüs salgınının yayılması nasıl engellenecek?

RaptiyeProje neden önemli, nasıl uygulanacak? Elde edilen veriler nasıl işlenecek?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter'dan "Pandemi İzolasyon Takip Projesi" hakkında merak edilen tüm soruların cevapları"nı sosyal medya hesabı Twetter'dan paylaştı...