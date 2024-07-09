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        Haberler Gündem Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi! - Güncel haberler

        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!

        Çankırı, Van, Ankara, Gaziantep, Muş, Erzurum ve Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çankırı'da öğleden sonra başlayan yağış şiddetini artırırken, bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu. Van'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ankara'da öğleden sonra yağmur yağdı. Bazı vatandaşlar, yağmurdan şemsiyeleriyle korundu. Kastamonu'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Tosya ilçe merkezinde yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Erzurum'un Narman ilçesinde sağanak nedeniyle taşan dereler, bazı tarım arazilerine zarar verdi. Muş'un Malazgirt ilçesinde sağanak yağış ve dolu ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.07.2024 - 18:48 Güncelleme: 09.07.2024 - 20:29
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        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
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        Çankırı, Van, Ankara, Gaziantep, Muş, Erzurum ve Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        ÇANKIRI

        Çankırı'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğleden sonra başlayan yağış şiddetini artırırken, bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.

        Sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ile evleri su bastı, caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

        Çankırı Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

        VAN

        Van'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Trafiği olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

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        Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma yürüttü.

        ANKARA

        Ankara'da öğleden sonra yağmur yağdı. Bazı vatandaşlar, yağmurdan şemsiyeleriyle korundu.

        KASTAMONU

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev iş yerlerinde su baskınları yaşandı, trafikte aksamalar oldu. Belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak vatandaşlar sağanağa karşı uyarıldı.

        Kastamonu'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Tosya ilçe merkezinde yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Yağmura yakalananlar balkon altı ve otobüs durağı gibi üstü kapalı alanlara sığındı. Sağanaktan korunmak için su birikintileri içinde koşan bir sokak köpeği de kameraya yansıdı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

        Tosya Belediyesi ekipleri, su baskınlarına karşı mücadele çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, çalışmaları inceledi. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, "Yoğun yağmur nedeniyle su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı halkımızın dikkatli ve tedbirli olması, ayrıca vatandaşlarımızın araçlarını menfez ağızlarına ve yol kenarlarına park etmemeleri önemle duyurulur" denildi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Öte yandan Kastamonu Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, merkez, Taşköprü, Araç ve İhsangazi ilçelerinde saat 14.00'ten 20.00'ye kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanakların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

        ERZURUM

        Erzurum'un Narman ilçesinde sağanak nedeniyle taşan dereler, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

        İlçede bir süredir devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Yağışlar nedeniyle Alabalık Mahallesi’ndeki derelerde taşkın meydana geldi.

        Taşan dereler bazı tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        MUŞ

        Muş'un Malazgirt ilçesinde sağanak yağış ve dolu ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı.

        Malazgirt ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle İyi Komşu ve Yolgözler köyleri beyaza büründü. Dolu sonrası başlayan sağanak yağmur ekili tarım arazilerinde hasara yol açtı. Dolu ve sağanak yağışın tarım arazilerinde zarara yol açtığını belirten Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, "İlçemize bağlı İyi Komşu ve Yolgözler köyümüzde yoğun yağmur ve dolu etkili oldu. Tarım arazileri büyük ölçüde zarar gördü. Bu köylerimizde hasar tespit çalışmaları yapılıp çiftçilerin mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

        GAZİANTEP

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede yarım saat süren dolu ve sağanak, Kaleobası, Burunsuzlar, Alaca, Karacaören, Yeniceli ve Çınarlı mahallelerinde etkili oldu.

        Sağanak nedeniyle Kaleobası Sabunun Suyu mevkisinde taşan dere, bir traktörü yaklaşık 400 metre sürükledi.

        Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

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        #HABER
        #hava durumu
        #sağanak yağış
        #yağmur
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