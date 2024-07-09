Çankırı, Van, Ankara, Gaziantep, Muş, Erzurum ve Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ile evleri su bastı, caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Kentte öğleden sonra başlayan yağış şiddetini artırırken, bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma yürüttü.

Van'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev iş yerlerinde su baskınları yaşandı, trafikte aksamalar oldu. Belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak vatandaşlar sağanağa karşı uyarıldı.

Kastamonu'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Tosya ilçe merkezinde yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Yağmura yakalananlar balkon altı ve otobüs durağı gibi üstü kapalı alanlara sığındı. Sağanaktan korunmak için su birikintileri içinde koşan bir sokak köpeği de kameraya yansıdı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Tosya Belediyesi ekipleri, su baskınlarına karşı mücadele çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, çalışmaları inceledi. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, "Yoğun yağmur nedeniyle su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı halkımızın dikkatli ve tedbirli olması, ayrıca vatandaşlarımızın araçlarını menfez ağızlarına ve yol kenarlarına park etmemeleri önemle duyurulur" denildi.