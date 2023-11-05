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        Haberler Gündem Hava Durumu Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak

        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre bugün 4 bölgede şiddetli sağanak bekleniyor. Açıklamada ayrıca Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgarın da etkili olacağı belirtildi. İşte illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 09:17 Güncelleme: 05.11.2023 - 09:17
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        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Güney Ege ile Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğusu ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        SICAKLIK DÜŞÜYOR

        Sıcaklıkların batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Güneşli 24°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 23°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 25°

        Antalya

        Yağmurlu 22°

        Trabzon

        Güneşli 25°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 23°

        Adana

        Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Güneşli 22°

        Gaziantep

        Güneşli 24°

        Ağrı

        Güneşli 15°

        KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Yağışların Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        ŞİDDETLİ RÜZGAR SÜRÜYOR

        Öte yandan rüzgârın; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de kaydedildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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