Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Güney Ege ile Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğusu ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIK DÜŞÜYOR Sıcaklıkların batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. REKLAM İstanbul Güneşli 24° Ankara Kısmen Güneşli 23° İzmir Parçalı bulutlu 25° Antalya Yağmurlu 22° Trabzon Güneşli 25° Bursa Kısmen Güneşli 23° Adana Güneşli 29° Diyarbakır Güneşli 22° Gaziantep Güneşli 24° Ağrı Güneşli 15° KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT Yağışların Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR SÜRÜYOR Öte yandan rüzgârın; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de kaydedildi. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir