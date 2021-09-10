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Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre cumartesi günü yurt genelinde sağanak yağış öngörülüyor. Pazar günü ise Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak, onun dışında yurtta az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyrediyor

10.09.2021 - 14:14 | Güncelleme: ABONE OL
SAĞANAK! Son dakika: Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! - Haberler
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen son bilgilere göre yurdumuzda hafta sonu da yağış bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken yarın, Marmara'nın doğusu, İç Batı Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda sağanak yağış tahmin ediliyor.

BAŞKENT'TE SAĞANAK BEKLENİYOR

Cumartesi günü Başkent'in yağmurlu 25, İstanbul'un parçalı bulutlu 25, İzmir'in az bulutlu ve açık 27, Antalya'nın ise az bulutlu ve açık 22 derece olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ YURT GENELİ AÇIK

Pazar günü ise yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Başkent ve İstanbul 26 derece az bulutlu açık, İzmir 30 derece az bulutlu açık ve Antalya'da az bulutlu açık bir havanın yanı sıra 30 derecelik bir sıcaklık bekleniyor.

Pazar günü Orta ve Doğu Karadeniz'de ise güçlü sağanak olması tahmin ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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