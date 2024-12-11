Safran Çayı Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Safran Çayı Nasıl Yapılır?

Safran bitkisi, soğanlı ve boyu 20 - 30 cm’ye kadar ulaşabilen bir bitkidir. Ana vatanı Güneydoğu Asya olan bitkinin özellikle Osmanlı mutfağında iyi bir yeri olduğu bilinir. Bitkinin çayı, kırmızı iplerden yapılır ve çok şifalıdır. Safran çayı faydaları ve nasıl kullanılacağına dair bilgileri okumaya devam edin…

REKLAM advertisement1 SAFRAN BİTKİSİ NEDİR? Bitki terminolojisinde bilinen adıyla “Crocus Sativus” oldukça şifalı bir baharattır. Safranın çiçek göbekleri hasat zamanında elle toplanır ve bundan dolayı bazı kaynaklarda dünyanın en pahalı baharatı olarak da geçer. Bir kilogram safranın yaklaşık olarak 25.000 iplikten elde edildiği bilgisi vardır. Osmanlı döneminde özellikle çorbalarda kullanıldığı bilinen safran, ılıman ve yağışlı iklimlere nesnedir. Mavimsi ve mor yapraklara sahip olan bitki, ülkemizde Safranbolu’da az miktarda yetişir. Diğer yetiştiği ülkeler ise İspanya, İran, Fransa, Çin ve Hindistan’dır.

REKLAM SAFRAN ÇAYI FAYDALARI Safran çayı faydaları şunlardır; Adet öncesi PMS semptomlarını azaltmaya yardımcıdır. Bu dönemde oluşan karın ağrısını ve ödemi azaltma etkisine sahiptir. Düzenli tüketilen safran çayının regl döneminde çıkan sivilceleri azalttığı da düşünülür.

Safran çayının içeriğinde yer alan antioksidanlarla hafıza ve öğrenme fonksiyonu üzerinde etki sahibi olduğu düşünülür.

Bilişsel sağlığı desteklemeye ve depresyon gibi rahatsızlıkların önlenmesine yardımcıdır.

Trigliserid ve kolesterol seviyesini düşürmeye destek olarak kalp kaynaklı hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

İştah kapatıcı etkisiyle kilo verme sürecinde olanlara yardım eder. Safran çayının düzenli kullanılmasıyla metabolizma hızlandırılabilir.

İçeriğindeki faydalı bileşenler sayesinde UV ışınlarının vücuda verdiği zararlı etkilere karşı savaş açar.

Düzenli içilen safran çayı, güçlü antioksidan içeriğiyle cilt üzerinde koruyucu kalkan oluşturmaya destekçidir. REKLAM SAFRAN ÇAYI NASIL YAPILIR? Peki Safran çayı nasıl yapılır? Pahalı olduğundan dolayı bulunması zaman zaman zor olabilir. Aktar ve benzeri yerlerde satılan sarı safran altında satılan ürünlerin çoğunlukla zerdeçal olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle aldığınız safranın gerçek olduğundan emin olmalısınız. Sonrasında safran çayını diğer bitkiler gibi hazırlayabilirsiniz. Safran çayı tarifi şöyledir;

Bir bardak çay için 6 - 7 adet bitkiye ihtiyaç vardır.

Bu malzeme hazırlandıktan sonra yeterli miktarda su kaynamaya bırakılır.

Suyun kaynaması bittikten sonra birkaç dakika kadar dinlenmesine izin verilir.

Dinlenen suyun içine safran eklenir ve demlenmesi beklenir. Burada 5 dakika yeterlidir.

Suyun amber rengini alması beklenir ve bu renk görüldüğünde süzülerek içilebilir. REKLAM Bunun yanı sıra bazı tariflerde safran çayına farklı baharatların eklendiğini de görebilirsiniz. Bu noktada; kakule, zerdeçal ve kabuk tarçın gibi baharatları çay içinde kullanabilirsiniz. Bu çayı bal ile tatlandırmayı da düşünebilirsiniz. SAFRAN ÇAYI NEYE İYİ GELİR? Safran çayı neye iyi gelir? Kurutulmuş safran çiçeklerinin kaynatılmasıyla elde edilen bu çayın sağlık bakımından çeşitli faydaları vardır. Geleneksel tıpta yerini almış bu çayın anksiyete ve depresyon gibi çeşitli hastalıklara karşı iyi geldiği bilinenler arasındadır. Ayrıca düzenli kullanılan safran çayının dopamin ve serotonin artışını desteklediği görülmüştür. Bunun yanında uyku kalitesini geliştirmeye yardımcı olan melatonin hormonu da düzenli içilen safran çayı ile mümkün olabilir.

REKLAM SAFRAN ÇAYI ZAYIFLATIR MI? Peki safran çayı zayıflatır mı? Safran çayında metabolizmayı hızlandırma etkisi va kolesterolü düşürme özellikleri vardır. Bu açılardan bakıldığında zayıflamaya etkisi olduğu söylenebilir ancak doğrudan kilo verme etkisi olduğunu söylemek doğru değildir. Her doğal bitkide olduğu gibi safranda da doğrudan değil dolaylı zayıflatma etkisi vardır. İyi bir egzersiz programı ve dengeli bir beslenme düzeni uygulandığında safran çayının kilo verdirici özelliklerinden yararlanılabilir.

Safran çayının yağ yakma özelliği de bulunur. Vücutta zamanla biriken yağların yakılmasına yardımcı olurken ani yapılan beslenme değişikliklerinde oluşan ödemin kırılmasına da destek olabilir. Safran çayı içenlerde sindirim sistemi düzenleme etkisinin olduğu da görülür. Bu açıdan bakıldığında bu doğal çayın şişkinliği gidermesi ve diyetlere katkıda bulunurken bağırsak sağlığını olumlu etkilemesi de mümkündür.

REKLAM SAFRAN ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ? Safran çayı adet söktürür mü? Diğer bitkisel çaylarda olduğu gibi safran çayında da adet geciktirme etkisi vardır. Kadın vücudunda doğal şekilde üretilen progesteron hormonu, bu tip çaylar içildiğinde yükselişe geçer ve bu da regl döngüsünün başlamasına katkı sağlar. Bu noktada ilaç kullanmak istemeyenler ve doğal yollardan regl döngüsünü harekete geçirmek isteyenlerin safran çayı içmesi faydalı olabilir.

SAFRAN ÇAYI NE İŞE YARAR? Peki safran çayı ne işe yarar? Antioksidanlar bakımından zengin olan bu bitkisel çayın serbest radikalleri nötralize etme etkisi vardır. Bu açıdan bakıldığında kanser ve hücre hasarını önleme gibi birçok özelliğiyle dikkat çeker. Ayrıca içerdiği antioksidan içeriği sayesinde iltihap azaltıcı özellikleri de bulunur. Geçmiş dönemlerde yaralara ve iltihaplara sıkça kullanılan safran bitkisinin günümüzde de kullanıldığı bilinir. Bunun yanı sıra düzenli içilen bitkisel çayda sindirim sistemi sağlığını desteklemek de mümkün olur. Bir bardak safran çayında sindirim enzimlerini artırmak ve hazmı kolaylaştırmak mümkün olabilir.

REKLAM Önemli: Sağlık için günde bir fincan safran çayını aşmamak önemlidir. Ayrıca bu çay, her gün içilecekse 7 günden sonra 3 gün kadar ara verilmelidir. Bunun yapılmadığı durumlarda çarpıntı ve mide bulantısı gibi yan etkiler görülebilir.

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