Safra kesesi taşı ne zaman ameliyat gerektirir?

Karın bölgesinde karaciğerin hemen altında bulunan safra kesesi armut biçiminde bir organdır. Karaciğer tarafından üretilen safrayı depolayan ve sindirim sırasında kasılarak içindeki safrayı bağırsağa boşaltan safra kesesinde çeşitli nedenlerle taş oluşabilmektedir. Peki safra kesesinde taş bulunan herkes ameliyat olmalı mıdır? Safra kesesi taşı belirtileri nelerdir? Safra kesesindeki taş neden oluşur? Safra kesesi taşları pankreatit yapar mı?

Safra kesesi taşları kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür ve safra kesesi taşlarının büyük çoğunluğu belirti vermezler, tetkikler sırasında tesadüfen fark edilirler. 60 yaş üzeri insanlarda yaklaşık % 20-30 oranında görülürler.

SAFRA KESESİ NE İŞE YARAR?

Karın sağ üst köşesinde, karaciğerin hemen altında bulunan safra kesesi bir depo organıdır. Safra karaciğerde yapılır ve safra kesesinde depolanır. Günlük ortalama safra salgısı 1 litre civarındadır. Besin alımından sonra bağırsağa ulaşan yağların sindirimi ve bazı vitaminlerin emilimini için son derece gerekli bir salgıdır.

SAFRA KESESİNDE TAŞ NEDEN OLUR?

Safra içeriğinde bulunan kolesterol ve bilirubin adı verilen maddelerin yoğunlaşması, tortulaşarak çökelmesi ve kesenin doğru şekilde boşalamaması soncu oluşur.

SAFRA KESESİ TAŞI EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR?

-Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülür,

-Çok doğum yapmış kadınlarda,

-Hızlı kilo alıp verenlerde,

-Ailesinde safra kesesi taşı olanlarda,

-40 yaş üstü kadın ve erkeklerde,

-Anemisi olanlarda,

-Yağ içeriği zengin ürünler ile beslenenlerde,

-Doğum kontrol hapı kullananlarda daha sık görülür.

SAFRA KESESİ TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Safra kesesi taşlarının yaklaşık yüzde 70'i belirti vermezler. Belirti verenlerde,

-Özellikle yağlı gıda alımından sonra, karın sağ üst tarafında sırta ve sağ omuza vuran ağrı,

-Yemek sonrası hazımsızlık, şişkinlik,

-Bulantı, kusma,

-Yemek sonrası ağıza acı su gelmesi, geğirti, ishal gibi sindirim şikayetlerine neden olurlar. Ancak safra kesesindeki taşların safra kesesi kanalını veya karaciğere giden ana safra kanalını tıkaması sonucu, safra kesesindeki iltihaplanma veya tıkanma sarılığı gelişebilir. Bu acil bir durumdur. Bu durumda, karın sağ üst tarafında ani başlayan şiddetli ağrı meydana gelir. Ağrı devamlı olabildiği gibi artıp azalan tarzda da olabilir, sırta, iki kürek kemiği arasına ve sağ omuza vurur. Beraberinde ateş, üşüme, titreme, bulantı, kusma, sarılık, koyu çay renginde idrar görülebilir.

SAFRA KESESİ TAŞLARI BAŞKA HASTALIKLARA NEDEN OLUR MU?

Safra kesesi taşları tedavi edilmezse, safra kesesinde iltihaplanma ve delinmeye, ana safra kanalına taş düşmesi sonucu tıkanma sarılığına, safra yollarının ve en önemlisi de midenin arkasında bulunan pankreasın iltihaplanmasına neden olabilir. Özellikle safra kanalının ve pankreasın iltihaplanması yoğun bakıma kadar giden çok ciddi sonuçlar doğurabilir.

KÜÇÜK TAŞLAR MI YOKSA BÜYÜK TAŞLAR MI TEHLİKELİ?

Ülkemizdeki pankreatitin en büyük sebebi safra kesesindeki küçük taşlardır. Safra kesesi kanalından kolayca geçip, ana safra kanalını ve pankreas kanalını tıkayan milimetrik taşlar, karaciğer yetmezliği ve komaya kadar giden, ölümle sonuçlanabilen ciddi komplikasyonlara neden olabilirler. Bu sebeple özellikle safra kesesinde milimetrik dediğimiz küçük taşları bulunan hastalarımız erken dönemde safra kesesi ameliyatı olmalıdırlar.

SAFRA KESESİNDEKİ TAŞ KANSERE NEDEN OLUR MU?

Safra kesesi kanseri % 1 oranında görülür. Tehlikelidir ve safra kesesi kanseri olanların çoğunda safra kesesinde taşları vardır.

TANI NASIL KONUR?

Tanı koymak son derece basittir. Özellikle aç karnına yapılan üst batın ultrasonografisi ile tanı konur. Tanı konulan hastaların çoğunda şikayet yoktur.

BİTKİSEL İLAÇLARLA KESEDEKİ TAŞLAR YOK OLUR MU?

Safra kesesindeki taşlar bitkisel ilaçlarla yok olmazlar. Tedavisi kesinlikle cerrahi olarak kesenin çıkarılmasıdır. Yanlış bilinenin aksine safra kesesi cerrahisinde, kese içindeki taşlarla beraber çıkarılır. Yani kese içindeki taşlar alınıp ta kese bırakılmaz. Safra kesesi ameliyatı genellikle kapalı yapılır.

SAFRA KESESİ ALINAN KİŞİLER BİR PROBLEM YAŞAR MI?

Safra kesesinin alınmasında hayati bir tehlike yoktur. Safra kesesi depo organıdır. Kese alındıktan sonra, depo ortadan kalkar, karaciğerde yapılan safra belli bir ritimle direk bağırsağa akar. Ameliyat sonrası bu adaptasyon döneminde hastalara özellikle yağda kızartılmış yiyeceklerden uzak durması söylenir.

SAFRA KESESİ AMELİYATI SONRASI YUMURTA YASAK MI?

Kesinlikle yasak değil. Belki ameliyat sonrası bir kaç hafta yağda yapılan değil de haşlanmış yumurta tavsiye edilir.

SAFRA KESESİ AMELİYATI SONRASI NE ZAMAN GÜNLÜK HAYATA DÖNÜLEBİLİR?

Eğer safra kesesi ameliyatınız kapalı yöntem dediğimiz laparoskopik yöntemle yapılmışsa 3-5 gün sonra işe dönebilirsiniz.

Sağlıkla kalın.