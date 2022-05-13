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Safiye Soyman: Estetik yaptırmadım

Önceki gün Beyoğlu'nda görüntülenen Safiye Soyman, gazetecilerin, "Estetik ameliyatı geçirdiğiniz yazıldı" sözlerine yanıt verdi. Sanatçı, "Hayır, estetik ameliyat olmadım. Sadece göz kapaklarımla alakalı sorunum vardı, onu hallettim" dedi

13.05.2022 - 08:57 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Safiye Soyman-Faik Öztürk çifti, önceki akşam Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'i dinlemeye gitti. Beyoğlu'ndaki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan ikili, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

  • "ESTETİK AMELİYAT OLMADIM"

    Sayan ve Ökten ile ilgili konuşmak istemediğini ifade eden Soyman'a, muhabirler, "Estetik ameliyatı geçirdiğiniz yazıldı." sözlerini yöneltti.

    Ünlü şarkıcı, "Hayır, estetik ameliyat olmadım. Sadece göz kapaklarımla alakalı sorunum vardı, onu hallettim. O da nereden çıktı? Kafalarına göre yazıyorlar." açıklamasını yaptı.

  • Ayrıca Soyman'a takılmadan duramayan Öztürk'ün adı ve soyadının yer aldığı özel tasarım terlikleri dikkatlerden kaçmadı.

  • "ÇAKMA AYAKKABI" POLEMİĞİ

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda Londra’nın dünyaca ünlü markalarını buluşturan bir alışveriş merkezinde tura çıkan Soyman, fiyatları görünce “çakma ayakkabı” polemiğine dahil olmuştu.

  • "İMİTASYON KULLANIYORUM"

    Safiye Soyman, "Ayakkabıda tercih etmem ama ne yalan söyleyeyim çantada imitasyon ürün kullanıyorum." diyerek, samimi bir itirafta bulunmuştu.

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