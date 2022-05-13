"ESTETİK AMELİYAT OLMADIM"

Sayan ve Ökten ile ilgili konuşmak istemediğini ifade eden Soyman'a, muhabirler, "Estetik ameliyatı geçirdiğiniz yazıldı." sözlerini yöneltti.

Ünlü şarkıcı, "Hayır, estetik ameliyat olmadım. Sadece göz kapaklarımla alakalı sorunum vardı, onu hallettim. O da nereden çıktı? Kafalarına göre yazıyorlar." açıklamasını yaptı.