Bardakçı Koyu'nda bulunan bir otelde sahne alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk, muhteşem bir geceye imza attı. Söylediği hareketli şarkılarla tatilcileri coşturan Öztürk, yaklaşık bir saat sahnede kaldı. Alkışlarla sahneden inen Faik Öztürk, yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahaya boğdu.