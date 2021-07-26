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Safiye Soyman: Beni biraz da esmer sevsin! - Magazin haberleri

Safiye Soyman: Beni biraz da esmer sevsin!

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde Bodrum'da konser veren Safiye Soyman-Faik Öztürk çifti, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Öztürk'ün ardından sahnede yerini alan ve yeni imajıyla şaşırtan Soyman, "Faik beni biraz da esmer sevsin." sözleriyle güldürdü

26.07.2021 - 09:41 | Güncelleme: FİSKOS
İHA

  • Bardakçı Koyu'nda bulunan bir otelde sahne alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk, muhteşem bir geceye imza attı. Söylediği hareketli şarkılarla tatilcileri coşturan Öztürk, yaklaşık bir saat sahnede kaldı. Alkışlarla sahneden inen Faik Öztürk, yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahaya boğdu.

  • "YENİ İMAJIMI BEĞENDİNİZ Mİ?"

    Öztürk'ün ardından sahneye çıkan Safiye Soyman, yeni saç stili ile hayranlarını şaşırttı. 60 yaşındaki Soyman, misafirlerine, "Yeni imajını beğendiniz mi?" sorusunu yöneltmeyi ihmal etmedi.

  • "BİRAZ DA ESMER SEVSİN!"

    Misafirlerinden alkışlarla tam not alan şarkıcıya, "Faik ağabey beğendi mi?" diye soruldu. Soyman ise, "Beni biraz da esmer sevsin. 20 senedir sarışın Safiye'yi seviyor." şeklinde esprili bir cevap verdi.

    Gecenin sonunda beraber düet performans da sergileyen ikili, Bodrumlu tatilcilere eğlence dolu bir gece yaşattı.

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