Geçtiğimiz aylarda Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına "Evlilik vaadiyle kandırıldım. İki evim satıldı. Dolandırıldım." diyerek başvuran Safiye Çalı, aylar önce şikayetçi olduğu türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yeniden dolandırıldığını iddia etti.

Olayı hatırlayacak olursak geçtiğimiz Aralık ayında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran 47 yaşında Safiye Çallı, sosyal medyadan tanıştığı kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi türkücü Cüneyt Demiral'a iki dairesini satıp elde ettiği 700 bin lirayı kaptırdığını iddia etti.



Müge Anlı'nın devreye girmesiyle Türkücü Cüneyt Demiral Safiye Çallı'ya elden 80 bin lira elden teslim edip ayrıca yaklaşık 50 bin lira değerindeki bir otomobili de Safiye Çallı'ya teslim etti. Cüneyt Demiral nam-ı diğer Akkuşlu Cüneyt eline para geçtikçe 700 bin liranın tamamını Safiye Çallı'ya ödeyeceğini söylemiş böylelikle Müge Anlı'da bir dosya daha kapanmıştı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Müge Anlı'ya yeniden katılan Safiye Çallı, kendisini daha önce dolandırdığını iddia ettiği eski sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yeniden evlilik vaadiyle kandırılıp dolandırıldığını söyledi.



Cüneyt Demiral ise canlı yayına bağlanıp hakkındaki son iddiaları reddedip, Safiye'nin kendisine tuzak kurduğunu söyledi.