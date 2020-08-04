İHA

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Narkotik ekipleri Kurban Bayramının son gününde yaptığı operasyonla sokak satıcılarına nefes aldırmazken, daha önce tespit edilen şüphelilerin kaldığı ikametlerin kapılarını koç başlarıyla kırıldı.

BİRÇOK KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre şüphelilerin ikametgahlarında narkotik köpeği fırtına ile yapılan aramalarda, 7 kilo 250 gram sentetik kannabionid uyuşturucu madde ele geçirilirdi. Ayrıca ekipler şüphelendikleri araçları ve sürücüleri de araçlardan indirerek arama yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 110 şüpheli sorgulandı ve ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.