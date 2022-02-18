'Uzun zamandır bir araya gelemiyorduk!'

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şafak Sezer ve Okan Karacan, geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Kahkahaların havada uçuştuğu gecede Sezer, basın mensupları ile sohbet etti.

Ünlü oyuncu, "Uzun zamandır Okan ile bir araya gelemiyorduk buluştuk ve eski günleri yad ettik, bolca da güldük eğlendik." ifadelerini kullandı.