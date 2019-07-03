Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; başarılı oyuncu Şafak Pakdemir, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda arkadaşları ile birlikte görüntülendi.

Pakdemir, "Arkadaşlar malumunuz tatildeyiz. Her şey güzel geçiyor fakat yeni sezonu iple çekiyorum. Setleri ve o heyecanı özledim" dedi.