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Haberler Sağlık

Safa bebek hem SMA hem de zamanla yarışıyor

Malatya’da yaşayan ve henüz 2,5 aylıkken SMA Tip1 teşhisi konulan 9 aylık Safa bebek, yurt dışında yapılan ve maliyeti bir hayli yüksek olan gen tedavisine ulaşmak için hayırseverlerden kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Safa’nın tedavisi için gerekli olan bir milyon 820 bin doların şu ana kadar yüzde 85’ini toplanabildi

Giriş: 21.01.2023 - 16:24 | Güncelleme: ABONE OL
Safa bebek hem SMA hem de zamanla yarışıyor
HABERTURK.COM

9 aylık Safa Pektaş’a 2,5 aylıkken SMA Tip1 teşhisi konuldu. Sağlıkçı olan anne ve babası Safa’yı Dubai’deki gen tedavisine ulaştırmak için valilik izinli bir kampanya başlattı. Aile, tedavi için gerekli olan bir milyon 820 bin doların şu ana kadar yüzde 85’ini toplarken, hayırseverlerin destekleriyle bir an önce tamamlayıp, bebeklerini tedaviye götürmek istiyor.

GEN TEDAVİSİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Safa Pektaş’ın annesi Asena Pektaş, durumu ataması yapıldıktan iki gün sonra öğrendi. Balıkesir’e atanan talihsiz anne, yeniden Malatya’ya döndü. Çocuğunun tedavisi için ücretsiz izin alan Asena Pektaş, çocuğunu gen tedavisine ulaştırmak için mücadele ediyor.

Pektaş ailesi, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videoyla, SMA hastalığı ile mücadele eden Safa’nın çok fazla zamanının kalmadığına dikkat çekiyor.

Uzun süre hastanede tedavi gören ve 3 ay içerisinde oldukça zayıfladığı görülen Safa bebek, bu süreçte bir de ameliyat geçirdi.

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