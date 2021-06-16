En son adı 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş ile aşk dedikodularına karışan Çağla Demir de Alışık ile arkadaş olduklarını belirtti. 29 yaşındaki Demir, ayrıca, "Şu an bir proje yok, beklemedeyim" ifadelerini de kullandı.