Sadece bir bardağı bile mucizeler yaratıyor! Geçmeyen boğaz ağrısına, kabızlığa ve enfeksiyonlara veda edin!

AYVA FAYDALARI NELERDİR?
Ayvanın faydaları şu şekildedir;
Kan şekerini dengeler,
Göz kuruluğunu önler,
Böbreklerin düzgün çalışabilmesini sağlar,
Soğuk algınlığına iyi gelir,
Kalp hastalıklarından korur,
Anemi hastalarına kan yapar,
Ateş düşürür,
Aft gibi ağız yaralarını geçirir,
Ses tellerini yumuşatır,
Hazımsızlığa iyi gelir,
Sindirim sistemini düzenler,
İshali keser,
Çarpıntıyı geçirir,
Stresi azaltır,
Ülsere iyi gelir,
Vajinal akıntıyı dindirir,
Boğaz ağrılarını geçirir,
Regl ağrılarını hafifletir,
Bronşite faydalıdır,
Öksürüğe iyi gelir.