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        Haberler Gündem Çevre Sadece balon balığı değil... O da büyük tehdit - Son dakika haberler

        Sadece balon balığı değil... O da büyük tehdit!

        Antalya'da, balık popülasyonunu artırmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda konuşan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Altan Lök, diğer balık türleri için büyük tehdit oluşturan balon balığı dışında başka bir tehlikeye daha dikkat çekti. Lök, "Aslan balığının doğal düşmanı, orfoz ve lahoz balıkları. Popülasyonu oldukça düşük. Bu balıkların popülasyonunu artırarak, mücadele etme şansımız olur" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 09:02 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:15
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        Sadece balon balığı değil... O da büyük tehdit!
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        Antalya'da son yıllarda balık popülasyonunun azalması ve balıkçıların çözüm beklentisi, yapay resif yapılmasını gündeme getirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yapay resif alanında uzman isimlerinden biri olan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Altan Lök başkanlığında EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde çalıştay düzenledi.

        Yapay resif yapımı, resifin balık popülasyonuna faydası ve nasıl uygulanması gerektiğine dair konuşmaların yapıldığı çalıştayda, amatör olta ve tekne balıkçıları da dinlendi.

        "EN ÖNEMLİ ŞEY, ZEMİN YAPISI"

        Prof. Dr. Altan Lök, yapay resif için en önemli şeyin zemin olduğunu, özellikle Akdeniz Körfezi'nin bu anlamda incelenmesi gerektiğini, sonrasında yapay resif projesinin oluşturulması gerektiğini söyledi. Yapay resiflerin özellikle Ege'de çoğunlukta olduğunu belirten Prof. Dr. Lök, bölgenin zemin yapısının uygun olduğunu ve yoğun türlerin kısa sürede yapay resiflerde çoğaldığını söyledi.

        "ASLAN BALIĞININ DOĞAL DÜŞMANI: LAHOZ BALIKLARI"

        Akdeniz'de istilacı tür olan balon ve aslan balıklarının olduğunu belirten Prof. Dr. Lök, "Yapay resifler atıldığı yerde balıklara beslenme, barınma, büyük avcı balıklardan kaçmak için alan sağlıyor. Üreme alanı oluyor. Resiflerin doğru yapılması ve yönetilmesi lazım. Doğru yönetilmezse olumsuz yanları da oluyor. Resiflere balon ve aslan balıkları da gelecek. Yerel türler bunlarla başa çıkabilecek mi? Aslan balığının doğal düşmanı, orfoz ve lahoz balıkları.

        "ORFOZ VE LAHOZLARIN POPÜLASYONU ARTMALI"

        Popülasyonu oldukça düşük. Bu balıkların popülasyonunu artırarak, mücadele etme şansımız olur" dedi. Prof. Dr. Lök, verim alınması için resiflerin konumlandırılmasının üzerinden en az 3 yıl geçmesi gerektiğini de söyledi.

        "EN DOĞAL RESİF, FALEZLER"

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da yapay resif çalışmasını değerlendirdi. Falezlerin en doğal resif olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Kum hareketinin olduğu yerlerde resifler gömülüyor. Zeminin sağlam olması lazım. Yapay resifler doğal ekosistemi her zaman destekler. Dalış yaptığımda da gözlemliyorum. Çok farklı türler görülüyor" diye konuştu.

        "POPÜLASYON ARTARSA, OLUMSUZ SONUÇ ORTAYA ÇIKAR"

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun ise uzun sürecek bir yola çıktıklarını söyledi. Çeşitli araştırmaların ardından yapay resif yapılabileceğini anlatan Coşkun, "Akdeniz bölgesinde yoğun haldeki istilacı türlerin, yapacak olduğumuz resif alanlarını da istila edebileceği endişesi var. Bunun üzerine de bir çalışma yapmamız gerekiyor. Denizlerimizi zenginleştirmeyi amaçlıyoruz. Balon ve aslan balığı popülasyonu bir anda artarsa, o zaman da olumsuz sonuç ortaya çıkar. Bunların ölçümlenmesi gerekiyor" dedi.

        "PROJEYİ BELEDİYE OLARAK ÜSTLENMEK İSTİYORUZ"

        Diğer yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nden su ürünleri mühendisi Nazif Ay da Antalya sahillerine yapılması planlanan yapay resif projesiyle yakından ilgilendiklerini söyledi. Belediye olarak ön çalışma yaptıklarını kaydeden Ay, "Belediye olarak yapılan diğer projeleri yakından inceledik. Akdeniz Üniversitesi'nden uzmanlarla çalıştık. Bu konuda bizim de bir çalışmamız var. Belediye olarak bu projeyi üstlenmek istiyoruz" diye konuştu.

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        #Antalya
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