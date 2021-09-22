Sadakatsiz dizisinin hayranlarına kötü haber. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile diziseverlerin karşısına çıkıyor.



Sadakatsiz bu akşam var mı?

Sadakatsiz dizisi bu akşam yayınlanmıyor. Sadakatsiz dizisinin yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. Bu akşam Sadakatsiz dizisi yerine Yargı dizisinin tekrar bölümü ekrana gelecek.

Sadakatsiz yeni sezon ne zaman?

Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, başrollerinde Cansu Dere ile Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği, ekrana gelen her bölümü ile çok izlenen dizisi Sadakatsiz’in yeni sezon tanıtımı yayınlandı.

29 Eylül Çarşamba akşamı yeni bölümüyle yayınlanacak dizinin sezon tanıtımı ekrana gelir gelmez izleyiciyi etkiledi.

Asya, Volkan ve Derin üçgenindeki ilişkilerin bambaşka bir hale dönüştüğünü anlatan tanıtım sosyal medyada da büyük merak uyandırdı.

Sadakatsiz yeni sezon ilk bölümü ile 29 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D’de başlıyor...